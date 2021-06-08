وأضاف: «نظرا للدور الحاسم للشركة في نقل الوقود، واحتمال حدوث «هرج ومرج» نتيجة الإغلاق المطول لخط الأنابيب، فقد اتخذت قرار دفع الفدية للمتسللين». وأفاد «بلونت» بأن أداة التشفير التي قدمها المتسللون للشركة مقابل الدفع ساعدت «إلى حد ما»، لكنها لم تكن مثالية، حيث لا تزال «كولونيال» في طور استعادة نظامها بالكامل.
إعادة التشغيل
واجه «بلونت» لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، بعد يوم واحد من كشف وزارة العدل عن أنها استردت معظم مدفوعات الفدية، البالغة 4.4 ملايين دولار، التي دفعتها الشركة على أمل إعادة تشغيل نظامها على الإنترنت.
تمثل شهادة «بلونت» أول ظهور له أمام الكونجرس منذ هجوم الفدية في 7 مايو، الذي أدى إلى وقف «كولونيال بايب لاين»، ومقرها جورجيا، التي تزود الساحل الشرقي بما يقرب من نصف الوقود المستهلك، عملياتها مؤقتا. نُسب الهجوم إلى عصابة من مجرمي الإنترنت في روسيا باستخدام متغير DarkSide ransomware، وهو واحد من أكثر من 100 متغير يحقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لخط الأنابيب: دفع الفدية من بين أصعب قراراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.