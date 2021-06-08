باكستان ترفض القواعد الأمريكية على أراضيها

وجاء هذا الإعلان الباكستاني خلال مقابلة خاصة مع وزير الخارجية على موقع «جيو نيوز»، قال خلالها: «نريد لعملية السلام في أفغانستان أن تمضي قدما بعد سحب القوات الأمريكية من هناك، العالم لا يرى باكستان كجزء من المشكلة هناك».
وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة الباكستانية أعلنت لجميع الأحزاب السياسية أنها لا تعتزم عرض قواعد عسكرية على الولايات المتحدة على أراضيها.
وأضاف قريشي، قائلا: «البحث عن القواعد قد يكون رغبتهم، فلا مجال لمنحهم أسبابا ويجب أن نرى مصلحتنا».
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع الحكومة الباكستانية لتوفير قاعدة عسكرية تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية وشن ضربات ضد الإرهاب في أفغانستان.
وفي السياق نفسه، لم تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية تقاريرعن مفاوضات بشأن طلب توفير قاعدة عسكرية في باكستان، لكنها أشارت إلى أن البحث جار عن خيارات مختلفة.
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