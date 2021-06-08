الإفراج عن أردني قضى 20 عاما في سجن الاحتلال

وصل الأردني عبدالله أبو جابر الذي قضى في السجون الإسرائيلية 20 عامًا لدوره في تفجير حافلة في تل أبيب عام 2000، الثلاثاء إلى الأردن بعد إنهاء محكوميته.

واستُقبل أبو جابر (46 عامًا) بعد عبوره جسر الشيخ حسين شمال المملكة بالورود والزغاريد من قبل عائلته، على ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقال الشاب الذي وضع الكوفية الفلسطينية البيضاء والسوداء على كتفه الأيسر والكوفية الأردنية الحمراء والبيضاء على الأيمن «هذه أرض فلسطين ويجب تحريرها بأسرع وقت ممكن».

ودعا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، متمنيًا أن «تعود الوحدة الفلسطينية...».

وبحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية، فقد تم تجنيد أبو جابر من قبل الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأبو جابر أردني من أصل فلسطيني يقيم في مخيم البقعة (نحو 20 كلم شمال-غرب عمان)، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.