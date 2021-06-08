أمريكا ترحب بقرار سجن القائد السابق لقوات صرب البوسنة وتصفه بالـ”تاريخي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 10:27 مساءً

أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار المحكمة الدولية تأكيد حكم سجن راتكو ملاديتش، قائد جيش صرب البوسنة السابق، مدى الحياة.

ووصف بيان للبيت الأبيض، قرار المحكمة الدولية بـ”الحكم التاريخي” وأنه يظهر بأن مرتكبي الجرائم المروعة سيحاسبون “ويعزز عزمنا المشترك على منع وقوع الفظائع مستقبل في أي مكان في العالم”.

ومنذ ما يقرب من ستة وعشرين عامًا، أمر راتكو ملاديتش بإعدام حوالي 8000 رجل وصبي غير مسلحين في سريبرينيتشا.

كما قاد حصار سراييفو الوحشي لسنوات، وكان مسؤولاً عن العديد من الجرائم الأخرى.

وذكر بيان البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ساعدت في قيادة الجهود الدولية لإنهاء الفظائع في البوسنة والهرسك، وتقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم هناك وفي أجزاء أخرى من يوغوسلافيا السابقة إلى العدالة، وإقامة سلام في البلد والمنطقة بأسرها.

وتابع البيان “نحن ممتنون للعمل الدؤوب لمحاكم الأمم المتحدة على مدى العقدين الماضيين بشأن القضايا المتعلقة بالصراع في البلقان وجميع أولئك الذين جعل تفانيهم هذا الحكم ممكنًا”.

وفي السياق أكد البيان على أن العدل والمصالحة أساس السلام والاستقرار في المستقبل “وأن قرار اليوم هو أيضًا تأكيد مهم على أن هذا ممكن”.

البيان نقل تمنيات الرئيس الأميركي جو بايدن في أن يحترم قادة المنطقة هذا الحكم.

وجاء في البيان على لسان بايدن “آمل بصدق أن يحترم القادة في المنطقة هذا الحكم ويعززوا أهميته لسيادة القانون”.

ثم تابع “أستذكر اليوم جميع عائلات الضحايا، لا يمكننا أبدًا محو مأساة وفاة أقاربهم، لكنني آمل أن يوفر حكم اليوم بعض العزاء لكل أولئك الذين يشعرون بالحزن”.

“يحقق قدرا من العدالة”

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت الخارجية الأميركية في بيان، إن “قرار اليوم المتعلق بتأكيد إدانة راتكو ملاديتش، يحقق قدراً من العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم في البوسنة والهرسك”.