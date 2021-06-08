الكابينيت الإسرائيلي يقرر تأجيل مسيرة الأعلام بالقدس إلى الثلاثاء المقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلي “الكابينيت” مساء اليوم، الثلاثاء، تأجيل “مسيرة الأعلام” في مدينة القدس المحتلة، حتى يوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو الجاري، على أن تقام بموجب مخطط يتوافق عليه المستوطنون مع الشرطة.

جاء ذلك على الرغم من إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إقامة “مسيرة الأعلام”، يوم الخميس المقبل، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من أن يؤدي ذلك إلى “تأجيج الأوضاع الأمنية”.

وخلال جلسة “الكابينيت”، أوصى كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شفتاي، بعدم إقامة المسيرة وفقا للمخطط الأصلي الذي يقضي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب العامود والمرور من الحي الإسلامي وصولا إلى باحة حائط البراق.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد كشفت ، اليوم الثلاثاء، عن اقتراح قدمه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) على القيادة السياسية حول إقامة مسيرة الأعلام في ساحة حائط البراق بالقدس المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من المفتش العام للشرطة تقديم بدائل وتحديد موعد ومسار آخرين لمسيرة الأعلام.