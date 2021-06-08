إصابة جندي إسرائيلي في تبادل لاطلاق النار مع الجيش الأردني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

كشفت وسائل الاعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن حادثة وصفتها بـ”غير المعتادة” على الحدود مع الأردن، تخللها تبادل لاطلاق نار بين جيش الاحتلال ودورية أردنية.

ووفقا لصحيفة “معاريف” العبرية، فإنه تم تبادل إطلاق نار بين دورية “إسرائيلية” ودورية أردنية بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جنديا “إسرائيليا” قد أصيب بجروح طفيفة، نتيجة صدمه بمركبة أردنية.

ووفقا للصحيفة، فإن الحادث وقع ليل الخميس والجمعة ولم ينشر إلا الآن، في منطقة عربة في منطقة لا يوجد فيها سياج بين “إسرائيل” والأردن، على بعد بضع عشرات من الكيلومترات شمال إيلات.

وأضافت: “لقد حددوا شيئًا ما، ولكن بعد ذلك وأفادوا بأنهم سمعوا أصواتا بالعربية وشغلت سيارة بمحرك، وأبلغ قائد السرية فصيلة العمليات القطاعية وحصل على إذن بتنفيذ عملية اعتقال مشبوهة وإطلاق نار في الهواء.

وتابعت الصحيفة: “عند هذه النقطة، أدركت الدورية الأردنية أنهم أطلقوا النار عليه وردوا بإطلاق نار مباشر على الجبهة الوطنية الرواندية”.