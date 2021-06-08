ترودو: سنتخذ المزيد من الإجراءات لتفكيك مجموعات الكراهية اليمينية المتطرفة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو باتخاذ المزيد من الإجراءات لتفكيك الجماعات اليمينية المتطرفة، كما ندد بالهجوم الإرهابي الذي قتل فيه أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهسا بشاحنة.

وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم: “هذه المجزرة لم تكن حادثا عرضيا، بل هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب أحد مجتمعاتنا. لقد تم استهداف هذه العائلة بسبب معتقدها المسلم. هذا يحصل هنا، في كندا، وهذا يجب أن يتوقف”.

وتابع: “سنواصل محاربة الكراهية عبر الإنترنت وخارجه واتخاذ المزيد من الإجراءات لتفكيك مجموعات الكراهية اليمينية المتطرفة”.

وأعرب عن أمله بأن يتعافى الطفل الوحيد الناجي في الحادث، “رغم علمنا بأنه سيعيش وقتا طويلا مع الحزن وعدم الفهم والغضب الذي تسبب به هذا الهجوم الجبان المعادي للمسلمين”، واعدا بتعزيز التصدي للمجموعات المتطرفة.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت أمس عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة ونقل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهاما لشاب يبلغ من العمر 20 عاما ألقت القبض عليه في مدينة لندن في مقاطعة اونتاريو، قرب موقع الحادث.