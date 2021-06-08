السجن مدى الحياة للقائد السابق لقوات صرب البوسنة.. والأمم المتحدة ترحب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 8:40 مساءً

أعلنت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي، عن حكمها على الجنرال الصربي البوسني السابق راتكو ملاديتش اليوم الثلاثاء والقاضي بالسجن مدى الحياة.

وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدما رفض القضاة الاستئناف الذي أودعه دفاع ملادتش (78 عاما) ضد حكم بسجنه مدى الحياة صدر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة بين عامي 1992 و1995.

وتم توقيف ملاديتش عام 2011 بعد فرار دام 16 عاما، وحكم عليه عام 2017 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالإشراف على مذبحة 8000 مسلم من رجال ومراهقين في جيب سريبرينيتشا عام 1995، وحصار سراييفو، عاصمة البوسنة، الذي استمر 43 شهرا وأودى بحياة أكثر من 11000 شخص.

الأمم المتحدة ترحب

رحبت الأمم المتحدة بقرار القضاء الدولي تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة الإبادة الجماعية.

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم “يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت، وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة”.