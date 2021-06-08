ماذا قال محمد بن راشد لخرجي جامعة الإمارات؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

شهد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفل تخرج الدفعة الـ 41 من طلبة وطالبات جامعة الإمارات، حيث وجّه التهنئة للخريجين بهذه المناسبة، مثنياً على إنجازهم وعطائهم لوطنهم، كما بارك لأهالي الطلبة والطالبات.



وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في كلمة وجهها للطلبة الخريجين بهذه المناسبة - أن "مستقبل الإمارات بيد شبابها"، موجهاً الطلبة والطالبات بالقول: "اليوم أنتم تدخلون مسيرة البناء"، وأضاف: "بلادكم استثمرت فيكم الكثير.. وتتوقع منكم الكثير".

من جهته قال المستشار الثقافي لرئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات زكي أنور نسيبة إن "تشريف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحفل تكريم خريجي الجامعة يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدعم مسيرة التعليم في الدولة، مشيراً إلى أن ما حققته الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم يترجم نهج مؤسسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورؤيته الحكيمة بأن جامعة الإمارات ستصبح جامعة المستقبل، وقاطرة للتنمية البشرية في الدولة، ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نسيبه في حفل التخرّج الذي أقيم اليوم افتراضياً للدفعة الـ 41 من طلبة وطالبات الجامعة، تحت رعاية كريمة من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال: "على الرغم من جائحة كورونا التي أوقفت تقريباً عجلة الحياة الطبيعية في كافة المجالات في العالم بأسره، فإننا نفتخر بأن الحياة في دولة الإمارات واصلت مسيرتها بسلاسة من خلال الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، خاصة عندما تعلّق الأمر بالنظام التعليمي والاعتماد على التقنيات التكنولوجية لمواصلة التعلّم عن بعد".

وأضاف زكي نسيبة: "يُسعدنا أن تكون تجربة جامعة الإمارات في التعلّم عن بعد أو الهجين خلال هذه المرحلة العصيبة كانت تجربة ناجحة وحقّقت تفاعلاً مُميّزاً من الطلبة، وها نحن اليوم نحصد ثمارها في حفل تخرّج الدفعة الـ 41 من أبنائنا وبناتنا، الذين يُشكلون أجيالاً نابغة من رواد الأعمال والعلماء المتميزين في كافة المجالات العلمية والإنسانية والتي تشمل أيضاً، العلوم المتقدمة في الطب، والهندسة، والفضاء، والهندسة الوراثية، والذكاء الاصطناعي، والقادرين على دعم المسيرةِ التنمويةِ المُستدامة داخل الدولة، وتعزيز جهود القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل على مدى الخمسين عاماً المُقبلة والتطلّع إلى الريادة العالمية في مئوية الدولة".

وكانت إدارة جامعة الإمارات قد حرصت على أن يبقى حفل التخريج حدثاً سنوياً ثابتاً، على الرغم من الظروف التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم "كوفيد-19"، وما أفرزه من تداعيات طال تأثيرها مختلف القطاعات التنموية والخدمية في العالم، وقد تمّ تشكيل لجنة عليا بإشراف الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، لإعداد آلية متميزة للاحتفال بتخريج الطلاب وبثّ روح البهجة والفرح مع تعزيز روح الإبداع والابتكار من خلال حفل افتراضي يليق بمكانة وسمعة الجامعة، عبر استخدام أحدث تقنيات التواصل الإلكتروني.

ويشار إلى أن الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة تضمّ 2725 طالباً وطالبة، منهم 346 في برامج الدراسات العليا، و62 خريجاً وخريجة من كلية الطب والعلوم الصحية.