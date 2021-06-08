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مؤتمر عربي لمناقشة دور الجامعات في مواجهة تحديات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

عُقِدَ اليوم، المؤتمر العلمي "الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا"، الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمقر اتحاد الجامعات العربية بالعاصمة الأردنية عمّان.

 

وتضمن المؤتمر عددًا من المحاور الخاصة بالتحديات التي واجهتها الجامعات العربية منذ بداية جائحة كورونا وكيف تعاملت معها، وكذلك سُبل دعم جهود الجامعات العربية في التصدي لتلك الجائحة سواء على مستوى التعليم أو على مستوى البحث العلمي المُتعلق بدراسة أسباب تفشي الفيروس وطرق الوقاية منه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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