عبد الله بن زايد: الإمارات تمتلك رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، وبرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وبتوجيهات و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



تمتلك اليوم رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية التي حققتها على مدار 5 عقود، وتتطلع خلال الـ 50 عاماً المقبلة إلى مضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة التميز والريادة وصولاً إلى أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة.