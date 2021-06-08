شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في سبها الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة سبها الليبية، وأسفر عن مقتل ضابطين عسكريين وإصابة آخرين.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه ووقوفه التام مع دولة ليبيا ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وشدد البرلمان العربي على رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، والتي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لدولة ليبيا حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.