أحزاب سياسية تدعو الحكومة الموريتانية للتصدي للانفلات الأمني

نواكشوط ـ د.ب.ا: دعت أربعة أحزاب معارضة الحكومة الموريتانية إلى وضع حد للانفلات الأمني وتوفير الأمن والأمان في ظل موجة غير مسبوقة من الفلتان الأمني في العاصمة الموريتانية، والتي أسفرت عن مقتل أشخاص عزل. وقالت أحزاب “التكتل” و“قوى التقدم” و“الصواب” و“التناوب الديمقراطي” المعارضة إن ما سمته “الانفلات الأمني الحالي يقوّض بشكل خطير هيبة الدولة، وينذر بكارثة حقيقية قد تطول كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين”. وأوضح بيان وقَّعته الأحزاب الأربعة أن الأمر قد “يُشكّل تهديدا جديّا للوئام الأهلي والسلم الاجتماعي، لا سيما في الأحياء الفقيرة والنائية، حيث لا أمن ولا أمان للمواطنين”. وعبرت الأحزاب عن استيائها “الشديد إزاء عدم المبالاة وتراخي السلطات العامة في مواجهة خطورة آفة المخدرات التي تجرُّ أعدادا متزايدة من أطفالنا وشبابنا إلى دائرة الانحراف والإجرام؛ ومن البديهي أن مكافحة جرائم الأحداث تمر، قبل كل شيء، بالحماية من المخدرات”. كان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في موريتانيا “تواصل” ذي المرجعية الإسلامية دعا إلى “النضال السلمي لتحميل النظام المسؤولية وإلزامه بمواجهة الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون في وحدتهم الوطنية وحريتهم وأمنهم ومعيشتهم”.