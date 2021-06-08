حرس السواحل الليبية ينقذ مهاجرين

طرابلس ـ د.ب.أ: تمكن زورق تابع لحرس السواحل الليبية، من إنقاذ 59 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية أثناء شروعهم في الهجرة غير الشرعية نحو الشواطئ الأوروبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال). وقال الناطق برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن عملية الإنقاذ جاءت بناء على نداء استغاثة، انطلق على إثرها الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة للعملية إلى مكان تواجد القارب المطاطي الذي يقل المهاجرين. وأضاف الناطق أنه تم إنزال المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، قبل نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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