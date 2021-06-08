وسط ترحيب أممي وأمريكي.. تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة بحق راتكو ملاديتش‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد القضاء الدولي، اليوم الثلاثاء، استئناف الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش؛ بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خلال حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995.



وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية، التي مقرها في لاهاي، إن ”غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش“، رافضة بذلك الاستئناف الذي قدمه الأخير المدان، خصوصا بالإبادة لدوره في مجزرة سربرينيتسا.

ولاقى قرار القضاء الدولي القاضي بتأكيد الحكم ترحيبا من قبل الأمم المتحدة، فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بـ ”الحكم التاريخي“.

وأعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار القضاء الدولي تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة ارتكاب إبادة، وفق ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وقالت باشليه في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم ”يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت. وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة“.

من جهته، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بتأكيد الحكم ”التاريخي“ في حق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش من جانب القضاء الدولي في الاستئناف.

وقال بايدن في بيان، إن ”هذا الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة سيحاسبون فعلا على ما قاموا به“.