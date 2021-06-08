شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء كندا يعلن مقتل عائلة مسلمة دهسا بهجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بما اعتبره ”هجوما إرهابيا“ بعد مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا، مساء يوم أمس الأحد، بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة اونتاريو.

