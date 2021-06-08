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رئيس وزراء كندا يعلن مقتل عائلة مسلمة دهسا بهجوم إرهابي

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بما اعتبره ”هجوما إرهابيا“ بعد مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا، مساء يوم أمس الأحد، بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة اونتاريو.

وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم: إن ”هذه المجزرة لم تكن حادثا، إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب إحدى مجموعاتنا“.

أوقف المهاجم ووجهت إليه أربع تهم بالقتل المتعمد. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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