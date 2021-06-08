شكرا لقرائتكم خبر السودان يقبض على 9 إرهابيين خططوا لتفجيرات بدول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت صحيفة (السوداني) «إن نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم (القاعدة) من جنسيات مختلفة».
وكشف وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض أن من بين الإرهابيين التسعة، حملة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديين، أحدهما متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة ومطلوب لدى تونس.
وأضاف العوض «إن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بالمشاركة وارتكاب جرائم إرهابية»، لافتا إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.
وأكد العوض أن التحقيق مع المتهمين بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان تلقى قبل أيام من استقالته، طلبا من النائب العام الإماراتي للتعاون الدولي بتسليم متهمين يتبعون تنظيم (القاعدة) إلى دولة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يقبض على 9 إرهابيين خططوا لتفجيرات بدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.