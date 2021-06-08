السودان يقبض على 9 إرهابيين خططوا لتفجيرات بدول الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وسائل إعلام سودانية بأن قوات الأمن ألقت القبض على 9 من عناصر تنظيم (القاعدة) الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول الخليج.

وقالت صحيفة (السوداني) «إن نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم (القاعدة) من جنسيات مختلفة».

وكشف وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض أن من بين الإرهابيين التسعة، حملة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديين، أحدهما متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة ومطلوب لدى تونس.

وأضاف العوض «إن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بالمشاركة وارتكاب جرائم إرهابية»، لافتا إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.

وأكد العوض أن التحقيق مع المتهمين بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان تلقى قبل أيام من استقالته، طلبا من النائب العام الإماراتي للتعاون الدولي بتسليم متهمين يتبعون تنظيم (القاعدة) إلى دولة الإمارات.