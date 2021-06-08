مسام ينتزع 1186 لغما خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري بانتزاع 1,186 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن. وتنوعت الألغام ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و284 لغما مضادا للدبابات، و892 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، ونزع خلال هذا الأسبوع في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 8 ألغام مضادة للدبابات، و30 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع أزال فريق (مسام) لغما واحدا مضادا للأفراد، و4 ألغام مضادة للدبابات، و6 ذخائر غير متفجرة، فيما تمكن من نزع 12 لغما مضادا للدبابات، و29 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تم نزع 19 لغما مضادا للدبابات، و12 ذخيرة غير متفجرة في مدينة لحج، ونزع 169 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، إلى جانب 5 ألغام مضادة للدبابات، و221 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.



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