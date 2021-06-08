شكرا لقرائتكم خبر ربيعي: تغيير الرئيس لن يؤثر على المفاوضات النووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة (بلومبيرج» للأنباء عن ربيعي القول أمس للصحفيين «إنه تم اتخاذ القرار، المتعلق بالانخراط في محادثات نووية والعمل لاستعادة الاتفاق، على أعلى مستويات السلطة في البلاد، ولن يتغير بتغير الرئيس».
ومن المقرر أن يغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه في أغسطس، ليتولى الرئيس المنتخب الجديد مهامه.
كان ربيعي أعرب في تصريحات سابقة عن أمله بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات خلال ولاية الحكومة الحالية، وقال «إن الحكومة الحالية عازمة على إنجاز رسالتها وتسليم المهام للحكومة القادمة من دون عقوبات».
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