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ربيعي: تغيير الرئيس لن يؤثر على المفاوضات النووية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد علي ربيعي المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أي رئيس إيراني جديد يفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو الجاري سيواصل المفاوضات مع القوى العالمية بشأن استعادة الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة (بلومبيرج» للأنباء عن ربيعي القول أمس للصحفيين «إنه تم اتخاذ القرار، المتعلق بالانخراط في محادثات نووية والعمل لاستعادة الاتفاق، على أعلى مستويات السلطة في البلاد، ولن يتغير بتغير الرئيس».

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه في أغسطس، ليتولى الرئيس المنتخب الجديد مهامه.

كان ربيعي أعرب في تصريحات سابقة عن أمله بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات خلال ولاية الحكومة الحالية، وقال «إن الحكومة الحالية عازمة على إنجاز رسالتها وتسليم المهام للحكومة القادمة من دون عقوبات».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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