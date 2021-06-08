طهران تحذر من عودة أيام كورونا الصعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران سيما سادات من عودة أيام كورونا الصعبة في طهران.

ولفتت إلى أنه على الرغم من استمرار الاتجاه التنازلي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، فإن تراجع المعدل بطيء للغاية وتوقف في بعض المحافظات، وهو ما يمكن اعتباره إنذارا خطيرا.

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عنها القول «إن نسبة الالتزام بالبروتوكولات الصحية في البلاد تبلغ نحو 70%، وهي بعيدة عن المستوى المطلوب».

وأشارت إلى أن بعض المدن تشهد انتشارا للسلالتين الهندية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا، محذرة من أن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية يهدد بالتأكيد بعودة الأيام الصعبة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 120 حالة وفاة و4907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و971 ألف حالة، وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 81183.

وذكرت أن 3687 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و566 ألف حالة.