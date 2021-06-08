العثيمين: تحمل مصر حصص الدول الأقل نموا يعكس دعمها للمرأة

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وعد العثيمين هذه الخطوة التي اتخذها الرئيس المصري إبرازا للدور الفعال الذي تقوم به مصر في دعم قضايا تمكين المرأة والنهوض بوضعها في العالم الإسلامي، واستمرارا لجهود مصر في دعم جميع أنشطة منظمة التعاون الإسلامي.
ونوه بالجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لاستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والدورة الاستثنائية الثانية لمجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يوليو 2021، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، للإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة والانضمام إلى هذه المنظمة المتخصصة، التي يرجى أن تسهم في تمكين المرأة وتفعيل دورها في عملية التنمية في الدول الأعضاء.
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