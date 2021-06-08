وفاة وزير داخلية إيران السابق بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة وزير الداخلية الإيراني الأسبق وأحد مؤسسي «حزب الله» اللبناني، علي أكبر محتشمي، في العاصمة طهران، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وكان محتشمي وزيرا للداخلية خلال الفترة من 1985 إلى 1989، وممثلا لطهران في مجلس الشورى الإسلامي خلال الدورتين الثالثة والسادسة، ومستشارا لرئيس الجمهورية في الشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 1997 إلى 1999.



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