القبض على 800 في عملية لاستهداف عناصر الجريمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤولون أمس أن وكالات إنفاذ قانون دولية تمكنت من تأسيس نظام للأجهزة المشفرة حتى تقوم شبكات الجريمة المنظمة بتخزين البيانات هناك، وهو ما قاد في النهاية إلى إلقاء القبض على 800 شخص في أكثر من 16 دولة. ووصفت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) العملية بأنها «واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون وأكثرها تعقيدا حتى الآن في مكافحة الأنشطة الإجرامية المشفرة»، وشملت تعاونا من المسؤولين في ما لا يقل عن 19 دولة، من بينها هولندا والسويد والولايات المتحدة. ووصفت اليوروبول العملية بأنها الأكبر من نوعها في التاريخ.



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