شكرا لقرائتكم خبر البيت الأبيض: لقاء بايدن وبوتين حاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد البيت الأبيض الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف ضروريا ومهما.

وقال مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، في واشنطن إن الرئيس الأمريكي سيجتمع مع نظيره الروسي على وجه التحديد بسبب خلافات البلدين.

وقال سوليفان «لا نعتبر لقاء ما مع الرئيس الروسي مكافأة. نحن نعتبر ذلك جزءا حيويا من الدفاع عن مصالح أمريكا وقيمها».

وسينعقد الاجتماع بعد مشاورات بايدن مع رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في الأيام السابقة.