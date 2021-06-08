كوريا تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الحكومة الكورية الجنوبية رعاياها إلى مغادرة أفغانستان، في ظل تصاعد وتيرة العنف هناك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مصدر في وزارة الخارجية القول أمس للصحفيين إن هناك قلقا بالغا بشأن تصاعد وتيرة العنف في أفغانستان نتيجة انسحاب القوات الأمريكية من هناك، وأضاف أن الوزارة تدعو بشدة رعاياها المقيمين في أفغانستان إلى مغادرتها موقتا حتى قبل يوم 20 يونيو.

وأفاد بأن عددا قليلا من المواطنين الكوريين يقيمون في أفغانستان لأغراض تجارية، باستثناء موظفي السفارة لدى أفغانستان حاليا.