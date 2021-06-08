شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يوصي بالتمديد لأمين عام الأمم المتحدة "غوتيريش" لولاية ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على أن يتولى أنطونيو غوتيريش (72 عاما) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.

يتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضائه الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية غوتيريش، وفق ما أعلن السفير الاستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

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من هو غويتريش؟

أنتونيو مانويل دي أوليفيرا غوتيريش (بالبرتغالية: António Manuel de Oliveira Guterres‏) (ولد في 30 أبريل 1949) سياسي برتغالي يتولّى منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ 1 يناير 2017 خلفاً لبان كي مون. كان قبلها رئيس وزراء البرتغال من 1995 حتى 2002. كما تولى لفترة رئاسة الأممية الاشتراكية. وشغل أيضاً منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2015 وذلك وفق ما ذكر موقع ويكبيديا العالمي.

تزوج غوتيريش من اختصاصية العلاج النفسي للأطفال لويزا اميليا اي ميلو (1946-1998 ميلادية) في عام 1972 ميلادية. وأنجبت له طفلين وهما بيدرو قوميارايش اي ميلو غوتيريش (المولود عام 1977 ميلادية) ومارينا قوميارايش اي ميلو دي اوليفييرا (المولودة عام 1985 ميلادية). توفت زوجته إثر معاناة مع السرطان بينما كان لا يزال رئيساً للوزراء.

في عام 2001 ميلادية تزوج مرة ثانية من كاترينا ماركيس دي الميدا فاز بينتو (المولودة عام 1960 ميلادية) والتي شغلت منصب وزيرة الثقافة في البرتغال من العام 1997 وحتى العام 2000 ومن ثم مسؤولة الثقافة في مدينة لشبونة.

بالإضافة إلى لغته الأم البرتغالية، يتحدث غوتيريش اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.