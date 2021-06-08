شكرا لقرائتكم خبر عن 6048 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع عدد المُطعمين في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت الثلاثاء 6048 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و13 حالة وفاة في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بالمرض.

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد للفيروس إلى 40 مليوناً و573517 شخصاً.

ومنتصف شهر مايو/أيار الماضضي، أظهرت بيانات بريطانية أن 35.37 مليون شخص أو67% من السكان البالغين، حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كوفيد-19. ومن بين هؤلاء، حصل 17.67 مليون شخص أو 33.5 % من البالغين، على الجرعتين.

ومنذ بدء الجائحة، بلغ إجمالي وفيات بريطانيا 127605 أشخاص في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بالفيروس.