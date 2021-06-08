شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يوافق على ولاية ثانية لجوتيريش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - ا ف ب

وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على تولي أنطونيو جوتيريش (72 عاماً)، الأمانة العامة للامم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.

ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الامانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير/ كانون الثاني 2017، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضائه الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية جوتيريش، وفق ما أعلن السفير الإستوني سفين يورجنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.