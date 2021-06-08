شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء نادر.. فيل يودع صاحبه المتوفى بشكل مؤثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب فيل هندي مثالاً نادراً على الوفاء لصاحبه، بعدما قطع مسافة طويلة في ساعتين من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على مدربه التي توفي الخميس الماضي بسبب السرطان. مشاهد مؤثرة وثقتها فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقطع الفيل المعرف باسم «براهمداثان» أكثر من 15 ميلاً في مدينة «كوتايام» في ولاية كيرالا الهندية من أجل أن يلقي النظرة الأخيرة على وجه مدربه المتوفي المعروف باسم أمانتشيتان والذي رحل عن 74 عاماً بسبب السرطان بعد رعاية الحيوانات لمدة ستة عقود، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويشاهد في الفيديو الفيل يقترب وسط حشود المتجمعين حول جثة المدرب التي سجيت أمام منزله، ويمد الفيل خرطومه تحيه لمدربه الراحل في مشهد مؤثر لم يملك المشيعون حبس دموعهم على إثرها.

هي اللحظة المفجعة التي قدم فيها فيل احترامه الأخير لمدربه مع تحيته، بعد أن سار 15 ميلاً ليرى جسده للمرة الأخيرة في الهند.

ولم يستطع «راجيش» المدرب الجديد للفيل حبس دموعه خلال اللحظة العاطفية، قائلاً: «عندما توقف براهمداثان عن الجنازة، لم أستطع تحمل ذلك. لقد أحبوا بعضهم بعضاً بشدة».

وكان الفيل «براهمداثان» تحت رعاية مدربه الراحل منذ العام 1996، وشاركا معاً في مهرجانات عدة آخرها كان في إبريل/ نيسان الماضي.