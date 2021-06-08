شكرا لقرائتكم خبر عن 19.5 مليون دولار قيمة أغلى عملة معدنية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك- أ ف ب

بيعت عملة «دابل إيغل» الذهبية الأمريكية، الثلاثاء، مقابل 19.51 مليون دولار في مزاد نظمته دار «سوذبيز» للمزادات في نيويورك، وهو رقم قياسي.

والعملة التي سكت عام 1933، حطمت الرقم القياسي لأغلى عملة معدنية في العالم، الذي كانت تحمله عملة «فلويغ هير» الفضية، التي سكّت العام 1794، بعد بيعها، في مقابل 10 ملايين دولار العام 2013.

وتظهر القطعة النقدية صورة لامرأة تجسد الحرية من جانب، ونسراً محلّقاً من الجانب الآخر رسمهما النحات الأمريكي أوغوستس سانت-غودنز.

ولم يتم تداولها مطلقاً، إذ إن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت، أطلق مرحلة وقف تحويل العملة الأمريكية إلى ذهب، وأمر بإتلاف كل النسخ. ولم تقم الولايات المتحدة بسك عملات ذهبية بعد ذلك، باستثناء مجموعة محدودة مخصصة لهواة جمع العملات.