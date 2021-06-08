شكرا لقرائتكم خبر عن زوجها عاطل..إفريقية تنجب 10 أطفال في وقت واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت امرأة من جنوب إفريقيا، قائمة «جينيس» العالمية، بعدما حطمت رقماً قياسياً بإنجابها 10 أطفال في وقت واحد، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأنجبت جوسياما تمارا سيثول البالغة من العمر (37 عاماً) والمقيمة في مدينة خاوتينج عشرة أطفال في الأسبوع 29 من الحمل.

وبحسب الأطباء، أظهرت الموجات فوق الصوتية في البداية، أنها ستنجب ستة أطفال، وتم إجراء فحص آخر، كشف أن العدد 8 أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات.

وأعرب والد المواليد الجدد، العاطل عن العمل تيبوهو تسوتيسي، عن سعادته، مؤكداً أنه محظوظ لأن الله أنعم عليه بهذا الكم من الأولاد.

ومر الحمل بشكل طبيعي، وتمت الولادة بعملية قيصرية. ووفقاً للأطباء، فإن مثل هذه الولادة هي نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة في الرحم؛ لزيادة فرص المريضة في الحمل.

وفي البداية صدمت الأم بعدما عرفت أنها ستنجب عشرة، إلا أنه سرعان ما تقبلت الأمر. وهذه ليست الولادة الأولى لسيثول؛ إذ لديها بالفعل توأمان لديهما 6 سنوات.