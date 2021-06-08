استمرار المفاجآت في "رولان جاروس"

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

بلغت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا أخيراً الدور قبل النهائي لأول مرة في بطولة من الأربع الكبرى للتنس في المحاولة 52، بعد فوزها على إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان 6-7 و6-2 و9-7 في فرنسا المفتوحة الثلاثاء.

وخسرت اللاعبة البالغ عمرها 29 عاماً ست مرات سابقة في دور الثمانية ببطولة كبرى، لكنها استغلت كل خبرتها لتتغلب على شريكتها في منافسات الزوجي في مباراة مثيرة.

وبدت ريباكينا البالغ عمرها 21 عاماً في حالة رائعة مع أول مرة تصعد فيها لدور الثمانية في بطولة كبرى، لتتقدم 4-1 في المجموعة الأولى، لكن بافليوتشنكوفا تعافت لتدفع المجموعة لشوط فاصل.

وواصلت بافليوتشنكوفا اللعب بقوة في المجموعة الثانية لتعادل نتيجة المباراة، وحافظت على أفضليتها في المجموعة الفاصلة.

وحافظت ريباكينا، التي فازت على سيرينا وليامز في الدور الرابع، على ضربة إرسالها ثلاث مرات، لتبقي على آمالها في المجموعة الثالثة.

لكنها أخفقت في المرة الرابعة وأنهت المواجهة بخطأ مزدوج.

وستتقابل بافليوتشنكوفا مع السلوفينية تامارا زيدانسك، التي صعدت مثلها لأول مرة للدور قبل النهائي، لحجز مكان في النهائي يوم السبت بعد فوز زيدانسك على الإسبانية باولا بادوسا.