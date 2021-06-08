ضبط 5 آلاف علبة سجائر مجهولة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة بين مديرية التموين، ومباحث التموين في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر دون وجود فواتير دالة على مصدرها، بحوزة أحد التجار الكبار بمدينة كفرالشيخ.

وردت معلومات إلى المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين في كفرالشيخ، والعقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتداول شائعات في الأسواق التجارية بمدينة كفرالشيخ، بارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.

بتكثيف التحريات تبين أن وراء المعلومة بعض من التجار بمدينة كفرالشيخ، ما دعا بعضهم إلى جمعها من الأسواق بغرض حجبها فترة زمنية، تمهيدًا لإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى بأسعار السوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمي، ما يعد مخالفًا للقانون.

جرى التنسيق بشأن تشكيل حملة بين مديرية التموين، وقسم مباحث التموين في كفرالشيخ، ضمت محمد عبدالقوي أحد مفتشي القسم وسامح البنا من جهاز الرقابة التموينية بمديرية التموين في كفرالشيخ، وتوجهت إلى أحد التجار المخالفين في نطاق بندر كفرالشيخ، أثناء جمعه السجائر من الأسواق، وجرى ضبطه بحوزته 5 الآف علبة سجائر في عدد 10 كراتين.

تبين من خلال عملية الضبط أن التاجر يدعى "خ.ا"، يقيم بمركز الرياض، وحضر إلى مدينة كفرالشيخ بغرض جمع السجائر من أسواق المدينة من أجل حجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى، بأسعار السوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمي.

حرر بذلك المحضر رقم 1647 لسنة 2021 جنح قسم أول شرطة كفرالشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.