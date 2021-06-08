الإمارات: تطعيم أكثر من 84% من إجمالي المؤهلين لتلقي لقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت حكومة الإمارات الانتهاء من تطعيم 84.66% من إجمالي السكان المؤهلين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 95.27% من فئة كبار السن البالغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وأفاد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر العامري أن عدد المستشفيات التخصصية لعلاج مصابي فيروس كورونا بلغ 10 مستشفيات، بطاقة استيعابية 3 ألاف و800 سرير.

وأضاف ، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، أن الإمارات أثبتت من خلال إدارتها لأزمة مرض كوفيد-19 أنها نموذج ملهم لدول العالم في الاستباقية والجاهزية، اذ تبنت مجموعة من التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار المرض، عبر تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان.

وأكد أن المستشفيات التخصصية تسهم بشكل كبير في إنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المستشفيات التخصصية تضم عدداً كبيراً من الكوادر الطبية المؤهلة يتجاوز عددهم 1500 من المتخصصين للتعامل مع هذا النوع من الإصابات، بما يضمن فعاليتها ودورها بالصورة المتوقعة.