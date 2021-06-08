الهجرة: الدولة أولت اهتمامًا خاصا للمصريين في الخارج خلال السنوات الماضية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم، إن وزارة الهجرة عملت على تلبية احتياجات شرائح المصريين سواء في منطقة الخليج أو خارجها خلال السنوات الماضية، كما عملت على الاستفادة من العلماء والخبراء، والاستفادة من المرأة المهاجرة، وزيادة الترابط مع الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج والمصريين داخل أفريقيا.

وأضافت مكرم - في تصريحات خاصة لفضائية (اكسترا نيوز) اليوم إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2015 بعودة وزارة الهجرة مرة أخر إلى الحكومة المصرية، أثلج صدور المصريين في الخارج، حيث شعروا باهتمام الدولة وتلبية احتياجاتهم والتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم.

وأوضحت:"بعد نجاح تطبيق (اتكلم عربي) الذي أطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر في إطار المبادرة الرئاسية (أتكلم عربي) لتثبيت الهوية المصرية، حيث وصلتنا طلبات كثيرة خاصة بالمصريين بالخارج من أجل دراسة المناهج المصرية لأولادهم والاستفادة منها"، لافتة إلى أنه جرى الاتفاق مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على تحميل المناهج الدراسية المصرية من خلال هذا التطبيق، كما تم طرح كتب دينية وكتب للقيم والأخلاق.

وأشارت إلى أنه جرى توقيع بروتوكول بين وزارة الهجرة ومؤسسة (حياة كريمة)، والذي يلبي احتياجات المصريين في الخارج في المشاركة في تلك المبادرة، للبدء بمرحلة أولى من دعم المصريين بالخارج والتي ستكون من خلال تنفيذ وصلات المياه في القرى والمحافظات.

وقالت إنه من المقرر أن تزور مصر، الاقتصادية المصرية الأمريكية ليلي بنس، للمشاركة في تنظيم أول فعالية للمصريين في الخارج لدعم وصلات المياه وإعادة تطوير القري المصرية.