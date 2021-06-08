قتل شقيقه وطعن والدته وأخيه الثالث وزوجته.. ملابسات جديدة في مذبحة الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات جديدة في جريمة عائلية نفذها شخص في منتصف الثلاثينات بمركز الصف، جنوب المحافظة.

مساء أمس، استقبل مستشفى التبين بالقاهرة جثة "نادي سيد" 55 سنة، فلاح مقيم قرية طرخان، إثر تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض.

على الفور حضرت قوة من قسمي شرطة التبين والصف لسؤال أسرة القتيل. زعمت الأسرة أن الوفاة نتيجة سقوط من سقالة لكن بتطوير مناقشتهم أكدوا "أخوه قتله".

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، توصلت إلى نشوب مشاجرة بين "نادي سيد" 55 سنة، فلاح مقيم قرية طرخان، وشقيقه "محمد" 35 سنة، فلاح؛ بسبب خلاف على الميراث.

حسب تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة شرق الجيزة، اعتدى "محمد" على شقيقه الأكبر بسكين وطعن والدته أسفل الصدر، وشقيقه الثالث بمنطقة الرقبة إضافة إلى شروعه في قتل زوجة أحد شقيقيه.

جرى نقل الخمسيني إلى مستشفى التبين بالقاهرة في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، والمصابين إلى مستشفة اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها بمسرح الجريمة، وتكثف من جهودها بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف؛ لضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.