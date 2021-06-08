‏إصابة جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصيب جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروح، في اشتباك مسلح بين دورية أردنية وأخرى إسرائيلية على الحدود، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ونقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية عبرية، قولها إن الاشتباك وقع بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين وأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في الاشتباك.

وأوضحت أن المسافة بين الدوريتين كانت قريبة جدا، وأن الجانب الإسرائيلي يواصل التحقيق في الحادث.

ويجرى تحقيق مشترك بين الجيشين الإسرائيلي والأردني، لضمان عدم تكرار الحوادث من هذا النوع التي قد تنتهي بعواقب دبلوماسية، خاصة وأن التنسيق والتعاون على طول الحدود بين إسرائيل والأردن جيد.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسلم المواطنين الأردنيين "مصعب الدعجة" و"خليفة العنوز"، المفرج عنهما من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن ذلك جاء بعد أن أسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما.