ولاية ثانية لغوتيريش كأمين عام للأمم المتحدة

وافق مجلس الامن الدولي الثلاثاء على ان يتولى انطونيو غوتيريش (72 عاما) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026. ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية. وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية غوتيريش، وفق ما أعلن السفير الأستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.



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