تعرف على موعد توزيع لقاح كورونا المُصنع محلياً على المصريين

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة والسكان المصرية أن لقاح «سينوفاك» الصيني الذي تصنعه مصر محلياً بواقع 2 مليون جرعة، على الأرجح أنه سيتم توزيعه على كافة الأماكن الطبية المعتمدة لتقديم اللقاح للمصريين مع منتصف يوليو المقبل.

وبحسب وزيرة الصحة المصرية فإن اللقاح سيُقدم للمصريين بشكل مجاني، نافية ما يشاع بأنه سيكون على حساب التأمين الصحي أو النفقة الشخصية، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من المواد الخام خضعت حتى الآن لـ 9 تحاليل من إجمالي 11 تحليلاً يتم إجراؤها في هيئة الدواء.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات على شحنة المواد الخام يوم 14 يونيو الجاري، وسيتم بدء تصنيع أول فايل 15 يونيو الجاري، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع أول باتش يوم 18 يونيو الجاري سيتم إجراء دراسات الثبات على اللقاح للتأكد من فعاليته، لافتة إلى أن دراسات الثبات تستغرق الحد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج، وسيكون متوافراً في الأسواق منتصف يوليو.

واستقبلت الصحة المصرية فى 21 مايو الماضي أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع نحو مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن نفس الطائرة، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير لقاحات فيروس كورونا.