نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء في أعلى مستوى له تاريخياً



ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبوضيف (القاهرة)

بعد أن تنفست الطبيعة الصعداء عام 2020 بعد الإغلاق العالمي بسبب الوباء، عادت معدلات التلوث إلى ما كانت عليه مرة أخرى، لا سيما نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء التي ارتفعت إلى مستويات تاريخية.

وفي مايو من كل عام يقارن العلماء بين تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، حيث انخفض بنسبة 6% العام الماضي بعد الإغلاق العالمي، ولكنه عاود الارتفاع ليسجل متوسطه 419 جزءاً في المليون، وما يبين أضرار ارتفاع هذا الغاز المقارنة بين درجات الحرارة قبل 4 ملايين سنة، حيث كانت درجة الحرارة 7 درجات فهرنهيت فقط.

ويقع اختيار العلماء على شهر مايو بالتحديد لأنه الشهر الذي ترتفع فيه مستويات ثاني أكسيد الكربون في العالم عن أي وقت بالعام، حيث يصادف التقلبات الموسمية الطبيعة عندما تكون النباتات في نصف الكرة الشمالي في أفضل حالاتها وتسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

ويطالب علماء الكيمياء الجيولوجية حول العالم بوقف استخدام الوقود الأحفوري، والتقليل من الانبعاثات الضارة؛ لأنه السبب الأكبر في زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، مما يؤدي في النهاية إلى تغيرات المناخ، وزيادة الفيضانات الساحلية.

وكان مدينة باريس الفرنسية قد شهدت اتفاقية عام 2015 بعنوان اتفاقية باريس التاريخية للمناخ، وخلال 6 سنوات تعرضت الحكومات في الدول الصناعية الكبرى لضغوطات لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها للحد من الانبعاثات، ولكن حتى الآن لم تظهر أي نتائج مرضية.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن الصين هي أكبر مصدر للتلوث بثاني أكسيد الكربون في العالم، والتي وعدت بأن تنتهي مشكلة التلوث على أراضيها بحلول عام 2060، ويتفق معها في نفس الهدف الرئيس الأميركي جون بايدن الذي تقدم بنفس الوعد ولكن من المقرر أن يصل إلى هدفه في 2050.