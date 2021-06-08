الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول قصف برج الجلاء بغزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 7:51 مساءً

في خطوة من شأنها تبرير قصف وتدمير برج الجلاء بمدينة غزة، والذي استهدفه الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على القطاع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إن حركة حماس استخدمت برج الجلاء في غزة للبحث والتطوير الاستخباري، وتنفيذ أعمال تعرف باستخبارات الإشارات والحرب الإلكترونية.

وكشف أدرعي أن استهداف الجيش الإسرائيلي للبرج “كان لتقليص قدرات حماس بما ذلك تدمير المعدات الخاصة ومنع استخدامها خلال الحملة العسكرية”.

وأوضح أن تلك المعدات ، كانت داخل البرج أثناء استهدافه، حيث تم تدمير المبنى بالكامل “لضمان إتلاف كافة المعدات الخاصة”.

وقال أدرعي في السياق إن الجيش الإسرائيلي “وجه تحذيرات للمدنيين المقيمين في المبنى قبل الهجوم وبذل جهودا كبيرة للسماح للمدنيين بإخلائه”

وأضاف أن عملية إخلاء البرج كانت دقيقة ونتيجة لذلك “لم يصب أي من المدنيين”.

وقال أدرعي: “هذا الحدث يثبت عمل حماس عن عمد من قلب الأحياء السكنية المدنية في غزة”.

يذكر أن بيانا للجيش الإسرائيلي، كشف الثلاثاء أن حماس استخدمت البرج للبحث والتطوير الاستخباري بما في ذلك “تطوير قدرات لتشويش عمل نظام القبة الحديدية” .

واستهدف الجيش الإسرائيلي البرج ضمن عملية “حارس الأسوار” في 15 مايو 2021.

“وكان برج الجلاء ذي أهمية عسكرية عالية لحماس وتم استهدافه من خلال اتباع اجراءات صارمة ودقيقة داخل جيش الدفاع ووفقًا للقانون الدولي” وفق البيان ذاته.

وجاء في البيان أنه “نظراً لطبيعة الهدف، وجه جيش الدفاع تحذيرات للمدنيين المقيمين في المبنى قبل الهجوم، كما بذل جهود كبيرة للسماح للمدنيين بإخلاء المبنى”.

يجب وضع هذا الحدث في سياقه – تعمل حماس عن عمد من قلب الأحياء السكنية المدنية في غزة وذلك لتحدي نشاطات جيش الدفاع.

وقال الجيش في ختام البيان أنه “سيستمر في الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، باذلًا قصارى جهده لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين غير المتورطين بالأعمال العسكرية”.

وكانت إسرائيل وحركة حماس في غزة توصلتا في 20 مايو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 مايو بعد تصعيد دام نحو 11 يوما، وخلف 258 قتيلا فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ومن الجانب الإسرائيلي، قُتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة عربية على ما أكدت خدمة الطوارئ والإسعاف.