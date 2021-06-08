بلينكن: العقوبات ستبقى سارية على إيران حتى لو عادت للاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

أعرب وزير الخاريجة الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن توقعه باستمرار العقوبات الأميركية سارية على طهران، حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي.

وقال، خلال حديث أمام لجنة بمجلس الشيوخ، “أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب”.

وأضاف “لا نعرف ما إذا كانت إيران ترغب وقادرة على العودة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة”.

وكان بلينكن، قد اشار خلال زيارته للشرق الأوسط أن واشنطن تتفق مع إسرائيل في ضرورة منع طهران من الوصول إلى السلاح النووي.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب زيارته إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل،نهاية مايو، أكد بلينكن بأن الاتفاق النووي مع إيران كان أكثر اتفاق يخضع للرقابة في التاريخ.

وكشف قائلا: “طهران أقرب اليوم لإنتاج المواد الانشطارية لذلك يجب إعادتها للاتفاق النووي” مؤكدا أن إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي أقرب إلى السلاح النووي منها قبل الانسحاب.

مساعة الفلسطينيين

وفي سياق حديثه، أشار بلينكن إلى أن الموازنة المقبلة للوزراة ستعزز شراكة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع إسرائيل والأردن وستتيح منح المساعدة للشعب الفلسطيني.

وكان بلينكن كشف نهاية مايو خلال زيارة قادته إلى الشرق الأوسط بأن الولايات المتحدة تقوم بتوفير أكثر من 360 مليون دولارا للفلسطينيين.

في سياق آخر، كشف بلينكن بأن الإدراة الأميركية “تعمل كل ما في وسعها لمساعدة حوالي 18 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للسفر إلى الولايات المتحدة” مبرزا ضرورة أن تساعد الولايات المتحدة “الذين ساعدوها في أفغانستان”.

وأكد بلينكن أن الإدارة الأميركية منشغلة بتعزيز الأمن الصحي العالمي والرد على التغير المناخي والدفاع عن الديمقراطية.