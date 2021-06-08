ارتفاع جديد بوفيات وإصابات كورونا في إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

ارتفع إجمالي الوفيات والإصابات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” في إيران، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا بعد تسجيل 179 حالة وفاة و8846 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 120 حالة وفاة و4907 إصابات جديدة في اليوم السابق.

وذكرت الوزارة، الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و980 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية ارتفع إلى 81362.

وذكرت أن 3620 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و578 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران سيما سادات لاري قالت إن بعض المدن تشهد انتشارا للسلالتين الهندية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا، وحذرت من أن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية يهدد “بالتأكيد بعودة الأيام الصعبة”.