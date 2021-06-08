البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 5.6%

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 7:35 مساءً

رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 إلى 5.6 %، وهو ما يمثل أقوى تعافٍ من ركود في 80 عاما، بفضل إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة ونمو أسرع في الصين، لكن يعطله وصول ”غير متكافئ بدرجة كبيرة“ إلى لقاحات كورونا.

ويظهر أحدث تقرير للبنك بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية، عن توقعاته التي صدرت في يناير كانون الثاني، قبل أن تتولى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة وتنفذ حزمة مساعدات ضخمة للتعافي من كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وزاد البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 3.3 نقطة مئوية من يناير كانون الثاني إلى 6.8%، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1984 بفضل الدعم الاقتصادي الذي وصفه البنك بأنه ”لم يسبق له مثيل في زمن السلم.“

ورفع أيضا توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.2 %، كما زاد تقديراته للنمو في الصين بنفس القدر إلى 8.5 %.

ويتوقع البنك الدولي الآن أن تسجل الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين، نموا بنسبة 4.4 % في 2021، وهي توقعات مرتفعة نقطة مئوية واحدة منذ يناير كانون الثاني.