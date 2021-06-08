للمرة الثانية.. غوتيريش يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على أن يتولى أنطونيو غوتيريش (72 عاما) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.

يتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ كانون الثاني/يناير 2017، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية غوتيريش، وفق ما أعلن السفير الإستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.