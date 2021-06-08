وفاة معتقل عانى من ظروف صحية ونفسية سيئة في سجن إيراني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بتهمة ”الدعاية ضد الدولة“، لقي معتقل إيراني حتفه؛ حيث كان يقضي عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات فيما اتهمت منظمات غير حكومية السلطات بـ ”الإهمال“.

وقالت مصلحة السجون في طهران، في بيان: إن ”ساسان نيكنفس المعتقل منذ تموز/يوليو 2020، توفي السبت بعدما أدخل إلى المستشفى“.

من جهته، قال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، إن ”المتوفى أدخل السجن رغم المشكلات الصحية والجسدية والنفسية التي يعانيها، لا سيما محاولاته السابقة للانتحار“.

وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها النرويج: إن ”المعتقل لم يكن في وضع صحي يسمح له بقضاء عقوبته في السجن، لكن السلطات القضائية الإيرانية رفضت الإفراج عنه رغم مطالبات عدة“.

وبحسب المنظمة، فإن المعتقل كان يعاني من السكري والصرع والاكتئاب.

واتهمت المنظمتان رئيس السلطة القضائية الإيرانية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بـ ”الإهمال“، وهو المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمعة في 18 حزيران/يونيو الجاري.

وأقرت مصلحة السجون بأن المتوفى كان يتلقى يوميا أدوية تحت إشراف دائرة الصحة، وذكرت أن ”المعتقل أصيب بنوبة تشنج بعد أن أخبر الطبيب أنه تناول أدوية وفرها له مُعتقلٌ آخر“.