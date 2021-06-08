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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كندا يعلن مقتل عائلة مسلمة دهسا بهجوم إرهابي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021
ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بما اعتبره ”هجوما إرهابيا“ بعد مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا، مساء يوم أمس الأحد، بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة اونتاريو.
وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم: إن ”هذه المجزرة لم تكن حادثا، إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب إحدى مجموعاتنا“.
أوقف المهاجم ووجهت إليه أربع تهم بالقتل المتعمد.