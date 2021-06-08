شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تضبط عصابة مخدرات تهرب الكبتاجون للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فككت الشرطة النمساوية إنها ، شبكة للاتجار فى العقاقير المخدرة والمنشطات وقالت أنها اعتقلت 15 من المشتبه بهم بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات استدعى مساعدة وكالات إنفاذ القانون في الخارج.

وقال ممثلو الادعاء اليوم الثلاثاء، إن المنظمة متهمة بشحن ما يصل إلى 30 طنا من أقراص الكبتاجون إلى المملكة في السنوات القليلة الماضية، وتقارب قيمتها السوقية 180 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية "ايه بي ايه" عن كريستيان فوجنبرجر، رئيس مكتب التحقيقات الجنائية الإقليمي في سالزبورج قوله إنه تم اعتقال 13 مشتبها بهم في 22 مارس في النمسا واثنين آخرين في ألمانيا.

ويتردد أن النمسا كانت محطة توقف في عملية تهريب المخدرات، وقيل إن الكبتاجون تم تصنيعه في لبنان.