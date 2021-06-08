علاوي يحدد شرطاً لإنهاء سطوة الإرهاب والسلاح المنفلت

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المتورطين بجرائم الاغتيال.

وقال علاوي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "من مصلحة العراق والدول الاخرى اليوم عدم الاستغناء عن المحكمة الجنائية الدولية ودعم دورها في إعمال مبدأ المحاسبة للمتورطين بجرائم الاغتيال".



وأضاف البيان، "بغير ذلك، فان الرادع لعصابات الارهاب والسلاح المنفلت سيبقى غائباً وستزداد وتكبُر سطوة تلك العصابات على حساب أمن واستقرار العراق والدول الاخرى".

