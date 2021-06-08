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تابعوا في نشرة السومرية.. الخلافات السياسية والانتخابات المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد ابعاد شبح الحرب عن بلاد الرافدين , ويعلن وضع اول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ البلاد.
= رئيس الجمهورية يصف الانتخابات المقبلة بالمفصلية .. وبريطانيا تعدها علامة فارقة في تاريخ العراق.

= الخلافات السياسية تحول دون اقرار قانون النفط والغاز , ومطالبات نيابية بإكمال نصاب جلسات البرلمان.


= الزراعة تكشف عن اسباب ظهور انفلاونزا الطيور في البصرة , وتدعو لعدم منع تنقل الدجاج بين المحافظات.

= تماس كهربائي يرمي بعامر وعائلته في الشارع .. والاخير يناشد عبر السومرية بمساعدته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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