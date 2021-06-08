انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. الخلافات السياسية والانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد ابعاد شبح الحرب عن بلاد الرافدين , ويعلن وضع اول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ البلاد.
= رئيس الجمهورية يصف الانتخابات المقبلة بالمفصلية .. وبريطانيا تعدها علامة فارقة في تاريخ العراق.
= الخلافات السياسية تحول دون اقرار قانون النفط والغاز , ومطالبات نيابية بإكمال نصاب جلسات البرلمان.
= الزراعة تكشف عن اسباب ظهور انفلاونزا الطيور في البصرة , وتدعو لعدم منع تنقل الدجاج بين المحافظات.
= الخلافات السياسية تحول دون اقرار قانون النفط والغاز , ومطالبات نيابية بإكمال نصاب جلسات البرلمان.
= الزراعة تكشف عن اسباب ظهور انفلاونزا الطيور في البصرة , وتدعو لعدم منع تنقل الدجاج بين المحافظات.
= تماس كهربائي يرمي بعامر وعائلته في الشارع .. والاخير يناشد عبر السومرية بمساعدته.